Индексация пенсий в феврале: ждать ли пенсионерам повышения

В феврале тема перерасчета пенсий снова оказалась в центре внимания. Многие украинцы внимательно следят за официальными сообщениями и ожидают возможных изменений в размере пенсионных выплат в ближайшее время.

Будет ли индексация пенсии в феврале?

В феврале пенсионерам не стоит ожидать индексации пенсионных выплат. Очередное повышение уже произошло в январе. Тогда пенсии пересчитали в связи с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, сообщает Пенсионный фонд.

Именно этот показатель является базовым для определения минимальной пенсии, доплат за страховой стаж, надбавок и части социальных повышений, поэтому январский перерасчет коснулся значительной части получателей выплат.

То есть, в феврале новых повышений пенсий не предусмотрено: все изменения, которые могли произойти в начале года, уже учтены в январских выплатах.

Какая разница между перерасчетом и индексацией?

В то же время важно различать перерасчет и индексацию пенсий, отмечают в ПФУ.

Перерасчет, который состоялся в январе, связан с обновлением социальных стандартов и проводится автоматически без обращения пенсионеров.

Индексация же имеет другую цель, она призвана частично компенсировать рост цен и проводится ежегодно отдельным решением правительства.

Справочно: В 2026 году такая индексация запланирована на март.

Как уже изменились пенсионные выплаты с 1 января 2026 года?

С начала 2026 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос с 2 361 до 2 595 гривен. В связи с этим был проведен перерасчет пенсионных выплат, размер которых напрямую зависит от этого показателя.

В частности:

минимальная пенсия не может быть ниже 2 595 гривен;

максимальный размер пенсии вырос до 25 950 гривен;

увеличились доплаты за сверхнормативный страховой стаж;

пересмотрены надбавки и повышения, рассчитанные от прожиточного минимума;

перерасчет коснулся также выплат для ветеранов войны, лиц с особыми заслугами перед государством и жертв нацистских преследований.

Следующий этап возможного роста пенсий связан именно с мартовской индексацией, которая может повлиять на размер выплат в зависимости от индивидуальных показателей каждого пенсионера.

