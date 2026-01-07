Будут ли выключать свет больше в мороз: чего ждать украинцам в ближайшие дни

Сильные морозы могут существенно повлиять на энергетику Украины, в частности в областях, где ситуация со светом до этого была худшей. К уже известным графикам могут добавиться в среднем еще 2 часа без света. В то же время главной причиной ограничений света все же будут не морозы, а последствия от российских обстрелов.

Где ситуация со светом может ухудшиться из-за морозов?

Эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом заявил, что несмотря на то, что ожидаются морозы до -20 градусов уже вскоре, они, скорее всего, продлятся всего несколько дней.

Читайте также Морозы до -20: в Укрэнерго раскрыли, увеличат ли отключения света из-за похолодания

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Например, для Львовщины этот фактор будет довольно минимальным, ведь ситуация с энергообеспечением в этом регионе лучше, учитывая большие возможности получения электрической энергии, в частности от импорта.

Зато в Одесской области ситуация по такому прогнозу будет хуже. Дело в том, что россияне перебили в области 4 из 6 подстанций "Укрэнерго", а сегодня в регионе могут до сих пор действовать экстренные отключения света.

Кроме того, на Херсонщине также ожидается плохая ситуация, ведь в областном центре практически полностью уничтожена местная ТЭЦ. Также будет сложно на Черниговщине, Сумщине, Киевщине и т.д,

– добавляет Омельченко.

То есть учитывая региональный срез, те области, где было повреждено энергетическую инфраструктуру больше, могут ожидать ухудшения ситуации со светом.

По сколько может не быть света?

Как отмечает господин Владимир, жесткие графики отключения света на сегодня до сих пор действуют в Одесской области. Кроме того, больше выключают света в Киевской области, в частности в некоторых случаях общее количество без света – до 10 часов в сутки.

В то же время если будут морозы, то в принципе графики отключений могут увеличиться, но несущественно. В среднем на 1 – 2 часа, особенно в пиковые часы нагрузки. Преимущественно это вечер,

– прогнозирует энергетический эксперт.

Напоминаем, что глава Укрэнерго Виталий Зайченко в комментарии РБК-Украина рассказал, что в случае снижения температуры до -20 градусов, по областям Украины могут ужесточить графики отключений света.

Что больше всего угрожает стабильности энергосистемы Украины?

Сейчас основная задача россиян фрагментировать энергосистему Украины по Днепру и отсоединить на отдельные острова Черниговскую, Сумскую и другие области, замечает Владимир Омельченко.

Однако мороз, несмотря на все, не является основным фактором, влияющим на энергообеспечение. Это скорее второстепенный фактор, по сравнению с фактором состояния энергосистемы и массовыми обстрелами,

– добавляет он.

Кроме того, стоит больше беспокоиться в случае сильных морозов о состоянии отопления в некоторых городах Украины. И, в первую очередь, это касается Херсона, и вообще прифронтовых областей. Не менее положительная ситуация и в столице.

В Херсоне вообще не работает стабильно теплообеспечения, а потому компания "Нафтогаз" обустроил несколько тысяч обогревателей. Над этим также работает местная власть и военная администрация области, говорит Омельченко.

В Киеве – особенно в некоторых районах на левом берегу – тепло подается по более низкой температуре, по сравнению со стандартами, поэтому ситуация тоже неблагоприятная.

Какую погоду прогнозируют в Украине в ближайшее время?