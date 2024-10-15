В Украине могут повысить НДС: что рассказал Гетманцев

В Украине снова поднимается вопрос повышения НДС, поскольку считается, что это может стать эффективным шагом для укрепления экономики страны.

Будет ли повышение НДС

Как сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, дискуссия о повышении НДС еще не закрыта, сообщает "Экономическая правда". Он отметил, что является сторонником такого решения.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Эта дискуссия еще не закрыта. Я просто хочу процитировать слова министра финансов, который отметил, что в случае если между первым и вторым чтением государственного бюджета на 2025 год критически увеличатся расходы, то нам необходимо будет вернуться к вопросу поднятия именно НДС. И это в рамках договоренности с МВФ.

Председатель Комитета Верховной Рады также отметил, что в Украине налоговая эффективность выросла на 14,2%. Этот показатель позволяет определить, какую сумму НДС уплачивается с объема налогооблагаемых операций. По его словам, НДС является самым эффективным налогом.

Это самый эффективный налог. Если сравнить поступления от НДС за 8 месяцев 2021 года с поступлениями за аналогичный период 2024 года, то они выросли на 73%. Это значительно превышает инфляцию, а с учетом падения экономики – абсолютно нормальные цифры,

- объяснил Гетманцев.

Напомним, что в Украине сейчас действует общий НДС на уровне 20%. Ставка НДС для лекарственных препаратов составляет 7%, а для некоторых сельскохозяйственных продуктов - 14%.