Какую помощь от международных партнеров получит Украина в 2025 году

Украина получит помощь от международных партнеров в этом году. В частности, речь идет о средствах в рамках программы Ukraine Facility.

Какое внешнее финансирование ждет Украину в 2025 году

ЕИБ предоставит Украине в 2025 году 200 миллионов евро (это почти 209 миллионов долларов) на восстановление ГЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины 200 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка на обеспечение работы Каневской, Кременчугской и Днепровской ГЭС. Это расходы на закупку оборудования для восстановления после российских террористических атак.

Также Украина получит 100 миллионов евро (более 104 миллионов долларов) от ЕИБ для увеличения энергоэффективности украинских общин, а также модернизацию системы централизованного отопления. Средства должны потратить на закупку:

котлов;

двигателей;

турбин и другого совокупного оборудования.

Какую еще помощь получит Украина:

в рамках Ukraine Facility Украине будет передано 12 миллиардов евро (более 12,5 миллиарда долларов);

Украине будет передано 12 миллиардов евро (более 12,5 миллиарда долларов); благодаря Механизму расширенного финансирования от МВФ, поступит 4 транша на всего 2,5 миллиарда долларов;

Обратите внимание! Украина также получит помощь от G7 в рамках инициативы ERA. Речь идет о средствах, предоставляемых в счет доходов от замороженных российских активов.