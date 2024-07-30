Доплаты будут, но не всем: поднимут ли пенсии в 2024 году

В марте в результате индексации пенсионерам увеличили пенсионные выплаты. Впрочем, индексация может проводиться только раз в год, а других плановых повышений не планируется.

Поднимут ли пенсию

В 2024 году индексацию провели в марте для более 10 миллионов пенсионеров.

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Повышенную пенсию получили:

пенсионеры, которые получают пенсию на общих основаниях;

пенсионеры силовых ведомств;

лица, которые получают пенсию по инвалидности;

бывшие ученые;

госслужащие;

работники органов местного самоуправления.

Ранее эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин рассказывал для 24 Канала, что повышений в текущем году можно больше не ждать.

Сейчас только одно повышение в текущем году по индексации. В то же время есть еще индивидуальные перерасчеты. Например, будет разовая выплата военным ветеранам к пенсии в День Независимости,

– сказал Сергей Коробкин.

Поэтому, украинцы могут рассчитывать разве что на индивидуальные надбавки к пенсиям.

Кто будет иметь индивидуальные доплаты

В соответствии с Постановлением Кабмина, до 24 августа 2024 года ветеранам войны будет выплачена разовая денежная помощь.

Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто и т.д., признаны лицами с инвалидностью:

I группа – 3 100 гривен;

II группа – 2 900 гривен;

III группа – 2 700 гривен.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, а также дети, рожденные в указанных местах:

1 000 гривен.

Лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной:

3 100 гривен.

Члены семей погибших ветеранов войны, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз:

650 гривен.

Участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, лица, которых были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага: