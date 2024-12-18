Почему вырастет тариф на газ с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года может вырасти тариф на доставку газа для некоторых потребителей. В то же время для части граждан эта услуга начнет стоить меньше.

Как изменится тариф на доставку газа

Тариф на доставку газа будет пересчитываться в начале года. Эта величина рассчитывается индивидуально, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Обратите внимание! Тариф на доставку газа действует даже если граждане не используют топливо.

Такой тариф рассчитывается с учетом данных за газовый год. Вычислить эту величину можно так:

количество кубов, которые были потреблены за газовый год умножаем на тариф за доставку куба, действующий сейчас;

это значение делим на 12 (месяцев).

Полученный результат это и есть тариф, который будет действовать в течение нового года. Соответственно, если лица потребляют мало газа, то и за доставку им придется платить меньше.

Напомним! "Газовый год" это период с октября по сентябрь.