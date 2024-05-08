В Украине начали подготовку к следующему отопительному сезону
8 мая 2024, 15:21Читати новину українською
Источник:Денис Шмыгаль
Правительство создало специальный штаб, который будет координировать работу по подготовке к следующему отопительному сезону. Речь идет о работе по преодолению последствий после российских атак на объектах энергетической инфраструктуры.
Что предусматривает подготовка к отопительному сезону
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Правительство создало Штаб подготовки к отопительному сезону. В состав войдут представители ключевых министерств и ведомств, народные депутаты и представители общин.
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Отмечается, что Штаб будет координировать все работы. Это и преодоление последствий российского энергетического террора, а также модернизация и адаптация топливно-энергетического комплекса к новым вызовам.
Кроме того, активнее привлекать помощь от партнеров и будем работать над решением долгового кризиса в энергетике. Сделаем все, чтобы следующей осенью и зимой в домах всех украинцев был свет и тепло, а предприятия имели доступ к электроснабжению.
Ситуация с электроэнергией в Украине
- Напоминаем, что 8 мая россияне снова нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.
- В Министерстве энергетики сообщили, что были атакованы объекты в 6 областях Украины: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Кроме того, были повреждены объекты газовой инфраструктуры.
- В ведомстве предупредили украинцев, что вечером в пиковый период с 19:00 до 22:00 часов стоит минимизировать использование энергоемких приборов.
- Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал, рассказала, что с конца марта россияне стабильно атакуют объекты энергетической инфраструктуры. На сегодня украинская энергосистема уже потеряла более 8 гигаватт мощностей.