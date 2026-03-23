Неужели тепла снова будет меньше: кризис на Ближнем Востоке угрожает газохранилищам Украины

Есть прогнозы, что следующая зима может стать еще более сложной для украинцев. Несмотря на то, что восстановление объектов критической инфраструктуры продолжается, дефицит мощностей до сих пор есть, а это создает риски. Кроме того, ситуация на Ближнем Востоке может повлиять на поставки импортного газа и его цены.

Почему отопительный сезон 2026 – 2027 годов может быть сложным?

Электроэнергия

По словам эксперт по энергетическим вопросам Святослав Павлюк для 24 Канала, дефицит электроэнергии в системе до сих пор остается, несмотря на то, что по сравнению с другими месяцами он уже не существенный.

Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Сейчас некоторые из реакторов на украинских АЭС выведены в ремонт для того, чтобы к следующей зиме они вернулись в работу и обеспечивали стабильное производство электроэнергии.

В то же время эксперт не отменяет того, что следующая зима может оказаться еще более сложной, чем отопительный сезон 2025 – 2026 годов.

Заметьте! По состоянию на 23 марта в 6 областях Украины было зафиксировано ухудшение ситуации с электроснабжением. Люди остались без света в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Сумской и Запорожской областях, сообщило "Укрэнерго". Всего за всю зиму России удалось повредить 9 гигаватт генерации, еще раньше сообщал министр энергетики Денис Шмыгаль. Зато планируется восстановить где-то 4 гигаватта генерации.

О ремонте блоков АЭС говорит и энергетический эксперт Владимир Омельченко, который в комментарии для 24 Канала объяснил, что это делается для того, чтобы одновременно выводить как можно меньше атомных блоков с работы.

Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Чем дольше растянут этот период, тем лучше, ведь тогда можно обеспечить достаточно комфортные условия ремонтной кампании с точки зрения наличия блоков в отдельный период. Соответственно, в системе может одновременно работать больше атомных энергоблоков.

Газ

Несмотря на проблемы с электроэнергией, к рискам проведения следующей зимы добавляется еще и ситуация с газом на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта между США и Ираном привела к резкому росту цен на СПГ в Европе и по всему миру.

Важно! В статье The Financial Times, в следующие 10 дней последние танкеры со сжиженным газом из Персидского залива прибудут в порты. А после этого поставки прекратятся, что приведет к дефициту.

Для Украины это плохо, ведь в прошлом году газ для населения пришлось импортировать. И в этом году это также не исключение.

Дело в том, что россияне сознательно продолжают атаковать нашу инфраструктуру газодобычи, чтобы сформировать дефицит,

– говорит господин Святослав.

Кроме того, в Украине планируют переход на так называемую когенерацию в соответствии с Планом устойчивости (производство электрической и тепловой энергии из определенного источника топлива: газ, биомасса и т.д. – 24 Канал), которая потребует соответственно больше газа, а цена на него в нынешних условиях только растет.

Эксперт Павлюк приводит пример: в прошлом году 1000 кубометров газа удавалось закупать по цене в 500 долларов, а продавать населению по цене в 150 долларов за 1000 кубометров.

Если ситуация с ценами на газ не изменится до зимы, то закупочная стоимость будет значительно больше, чем 500 долларов.

Напоминаем! В 2025 году импорт газа составил 6,47 миллиардов кубометров природного газа, что в 9 раз больше, чем в 2025 году, свидетельствуют данные ExPro.

Таким образом, говорит Омельченко, о заполнении подземных хранилищ Украине стоит думать уже сегодня, ведь в любом случае придется закупать немалые объемы. А так как этот вид топлива дорожает, то найти средства на его закупку будет не просто.

Какая сейчас ситуация с газом?