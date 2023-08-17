Будет ли Украина договариваться с Россией о транзите газа: Минэнерго расставило точки над "і"

Уже в 2024 году истекает контракт с Россией, предусматривающий транзит газа в Европу через территорию Украины. В Министерстве энергетики ответили, будут ли вести переговоры о его продлении.

Как заявил глава ведомства Герман Галущенко, продление действия контракта будет зависеть от того, сможет ли Европа обойтись без российского газа. Однако Украина точно не будет выступать стороной переговоров с россиянами.

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Следующий год будет показательным

Министр надеется, что в следующем году Европа сможет диверсифицировать поставки и не будет нуждаться в российском газе вообще.

Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами, и это совершенно очевидно. А во-вторых, я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло,

– подчеркнул чиновник.

В то же время, он напомнил заявление еврокомиссара Кадры Симсон, что Европа стремится вообще избавиться от российского газа. Правда, по его словам, пока рано прогнозировать, что произойдет в следующем году из-за непредсказуемой агрессивной политики России.

"Мы же имеем дело с россиянами – они могут прекратить действие этого контракта в любой день. Это совершенно очевидно, что это не связано с юридическими формальностями", – заметил Галущенко.

Украина уже этой зимой может сыграть значительную роль

По словам главы Минэнерго, зимой от Украины может зависеть обеспечение стабильности рынка газа в Европе. Ведь, несмотря на войну, европейские компании продолжают хранить газ в украинских газохранилищах. И этот тренд, считает Галущенко, будет только расти.

"Я уверен, что в ближайший месяц будет только увеличение объемов закачки газа, а это значит, что Украина – надежный партнер даже во время войны", – подчеркнул Галущенко.

Он добавил, что Украина также способна обеспечить безопасность поставок для Европы, и это важно.

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