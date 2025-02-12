Правила проведения индексации в 2025 году: об этом нужно знать пенсионерам

В сети распространяется информация о внедрении новых методов для проведения индексации. В частности, речь идет о разделении пенсионеров на категории.

Как будет проходить новая индексация

На самом деле, индексация будет проводиться для всех пенсионеров по одинаковой методике, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Индексация не будет проводиться для лиц, вышедших на пенсию в течение последних 3 лет. Выплаты этих пенсионеров считают актуальными.

То, как будут проиндексированы пенсии, пока неизвестно. По прогнозам экспертов, этот показатель может достичь 10 – 17%.

В то же время увеличение пенсий должно состояться минимум на 100 гривен. Максимальный рост достигнет 1 500 гривен.

Ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии,

– сообщает Пенсионный фонд.

Заметьте! Под индексацию подпадает "чистая" пенсия, то есть, выплата без надбавок и доплат.