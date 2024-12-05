Система требует изменений: какой будет индексация пенсий в 2025 году

В 2025 году состоится индексация пенсий. В частности, ресурс для проведения этой процедуры заложен в бюджет на следующий год.

Как повлияет новая индексация на пенсии

Замминистра Дарья Марчак рассказала, что пока министерство не разрабатывало дизайн новой индексации. Подробнее об индексировании выплат можно будет говорить уже с начала 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Дарья Марчак Первый заместитель Министра социальной политики Украины Я здесь не могу дать никаких обещаний. Мы еще смотрим на объем финансового ресурса, который у нас будет доступен на 2025 год и вопрос индексации и ее дизайна будет зависеть, очевидно, от этого.

Марчак напомнила, что последние 2 года модель проведения индексации была одинакова. Однако этот алгоритм точно не является совершенным, поскольку возникает большой разрыв между маленькими и большими пенсиями.

Если мы, условно говоря, индексируем на 10% пенсию, которая составляет 20 тысяч гривен, то пенсия вырастет до 22 тысяч. А если мы индексируем на 10% пенсию размером 4 тысячи, то рост произойдет лишь на 400 гривен. То есть в результате такой индексации высокая пенсия еще больше оторвется от маленькой пенсии,

– объясняет Марчак.

Обратите внимание! Марчак уточнила, что именно эта проблема с индексацией и стала одной из причин реформирования системы солидарных пенсий.