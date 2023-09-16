Россия планирует погрузить Украину в темноту: в Минэнерго рассказали, готовятся ли к блекаутам

В Украине готовятся к возможным массированным атакам по объектам энергетики осенью и зимой. В Минэнерго рассказали, планируют ли блэкауты и что известно о графиках отключения электроэнергии.

Пролила свет на подготовку к отопительному сезону заместитель министра энергетики Светлана Гринчук эфире телемарафона. По ее словам, сейчас делается все, что нужно для более качественной подготовки к новому отопительному сезону.

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Отопительный сезон не будет легким

Прошлый отопительный сезон действительно стал самым сложным для Украины и всей Европы, но в то же время продемонстрировал, что наши энергетики, наша энергетическая система готовы бороться даже с такими вызовами как постоянные ракетные атаки, и мы делаем все необходимое, чтобы учесть уроки прошлого отопительного сезона и подготовиться намного качественнее к следующему,

– подчеркнула Гринчук.

Она отметила, что новый отопительный сезон не будет легким. По ее словам, с конца предыдущего продолжаются работы по восстановлению генерации. Ее потери были колоссальными: более 50% генерации оккупированы, уничтожены или выведены из строя.

"Всю весну и лето мы провели в тяжелых ремонтных работах. В то же время мы пытались составить графики ремонтных работ так, чтобы не ограничивать наших потребителей и подойти к следующему отопительному сезону максимально готовыми", – добавила замминистра.

Она отметила, что в настоящее время базой является атомная генерация. Замминистра отметила, что 7 из 9 блоков отремонтированы и введены в обычный график. Еще два блока будут введены к началу отопительного сезона.

Это впервые мы обеспечим работу всех атомных блоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, в течение всего отопительного сезона. Кроме того, мы производим ремонты тепловой и гидрогенерации, и можем уверенно говорить, что по готовности генераций мы сможем удачно пройти этот отопительный сезон,

– добавила она.

Блэкауты не планируются

Гринчук отметила, что сейчас не планируют вводить отключение света и блекауты. В то же время, остается значительный вызов. Речь идет о повторных атаках россиян на энергосистему Украины. Собственно, к ним, согласно данным разведки, оккупанты готовятся.

Несмотря на это, энергетики более осведомлены о восстановлении объектов после повреждений. А еще в Украине более качественная система ПВО, если сравнивать с прошлым годом.

Мы надеемся, что нам удастся в этом году быть более готовыми к атакам и быстрее восстанавливаться, если все-таки повреждения будут. Мы не планируем блекаутов и отключений, но операторами систем распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что придется внедрять эти графики,

– подчеркнула Гринчук.

Накануне в Воздушных силах отметили, что оккупанты могут бить как высокоточными ракетами, так и дронами-камикадзе. Эти воздушные объекты враг будет использовать, чтобы атаковать энергетическую систему этой осенью и зимой.