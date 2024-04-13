Это рекомендует МВФ: какие изменения должны произойти в соцвыплатах и пенсиях украинцев
Источник:Минфин
Обновлены условия по пенсионной системе Украины и социальной поддержке населения, которые были подписаны с Международным валютным фондом. Среди важного – есть условие сохранения баланса между стандартами улучшения и финансовой состоятельностью.
Соглашение между Украиной и МВФ
В марте между Украиной и Международным валютным фондом был подписан обновленный Меморандум, в котором прописаны условия по пенсионной системе и социальной поддержке населения.
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В частности, прописаны разработки концепции для совершенствования пенсионной системы и введение дополнительного уровня пенсионной схемы при наличии соответствующих условий.Обратите внимание! Любые инициативы по повышению пенсионных выплат должны быть обоснованы с учетом анализа финансовой стабильности. Речь идет о том, что должен сохраняться определенный баланс между улучшением социальных стандартов и финансовой состоятельностью государства.
Что должна улучшить Украина
МВФ рекомендует правительству Украины оптимизировать пенсионную систему, одновременно при этом избегать рисковых шагов таких, как:
- введение новых специальных пенсий и льгот,
- увеличение размеров пособий,
- снижение законодательно установленного пенсионного возраста.
Интересно, что в Меморандуме нет нововведения относительно пенсий, льгот и других социальных выплат.Напоминаем, что этим летом для пенсионеров нет никакого повышения к пенсиям. Впрочем, тем лицам, которым исполнилось 70 лет и более могут получить определенные надбавки.
Доплаты начисляются тем, у кого пенсия не превышает 10 340 гривен:
- от 70 до 74 лет включительно – дополнительно 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – дополнительно 456 гривен;
- лица старше 80 лет – дополнительно 570 гривен.