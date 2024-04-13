Угода між Україною та МВФ

У березні між Україною та Міжнародним валютним фондом був підписаний оновлений Меморандум, у якому прописані умови щодо пенсійної системи та соціальної підтримки населення.

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Зокрема, прописані розробки концепції для вдосконалення пенсійної системи та введення додаткового рівня пенсійної схеми за наявності відповідних умов.

Зверніть увагу! Будь-які ініціативи щодо підвищення пенсійних виплат повинні бути обґрунтовані з урахуванням аналізу фінансової стабільності. Йдеться про те, що має зберігатися певний баланс між покращенням соціальних стандартів й фінансовою спроможністю держави.

Що має покращити Україна

МВФ рекомендує уряду Україні оптимізувати пенсійну систему, водночас уникати ризикових кроків таких, як:

введення нових спеціальних пенсій і пільг,

збільшення розмірів допомоги,

зниження законодавчо встановленого пенсійного віку.

Цікаво, що в Меморандумі не має нововведення стосовно пенсій, пільг та інших соціальних виплат.

Нагадуємо, що цього літа для пенсіонерів немає жодного підвищення до пенсій. Втім тим особам, яким виповнилося 70 років та більше можуть отримати певні надбавки.

Доплати нараховуються тим, у кого пенсія не перевищує 10 340 гривень: