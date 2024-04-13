Угода між Україною та МВФ
У березні між Україною та Міжнародним валютним фондом був підписаний оновлений Меморандум, у якому прописані умови щодо пенсійної системи та соціальної підтримки населення.
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Зокрема, прописані розробки концепції для вдосконалення пенсійної системи та введення додаткового рівня пенсійної схеми за наявності відповідних умов.
Що має покращити Україна
МВФ рекомендує уряду Україні оптимізувати пенсійну систему, водночас уникати ризикових кроків таких, як:
- введення нових спеціальних пенсій і пільг,
- збільшення розмірів допомоги,
- зниження законодавчо встановленого пенсійного віку.
Цікаво, що в Меморандумі не має нововведення стосовно пенсій, пільг та інших соціальних виплат.
Доплати нараховуються тим, у кого пенсія не перевищує 10 340 гривень:
- від 70 до 74 років включно – додатково 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – додатково 456 гривень;
- особи старше 80 років – додатково 570 гривень.