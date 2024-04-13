Соглашение между Украиной и МВФ

В марте между Украиной и Международным валютным фондом был подписан обновленный Меморандум, в котором прописаны условия по пенсионной системе и социальной поддержке населения.

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В частности, прописаны разработки концепции для совершенствования пенсионной системы и введение дополнительного уровня пенсионной схемы при наличии соответствующих условий.

Что должна улучшить Украина

МВФ рекомендует правительству Украины оптимизировать пенсионную систему, одновременно при этом избегать рисковых шагов таких, как:

  • введение новых специальных пенсий и льгот,
  • увеличение размеров пособий,
  • снижение законодательно установленного пенсионного возраста.

Интересно, что в Меморандуме нет нововведения относительно пенсий, льгот и других социальных выплат.

Доплаты начисляются тем, у кого пенсия не превышает 10 340 гривен:

  • от 70 до 74 лет включительно – дополнительно 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет включительно – дополнительно 456 гривен;
  • лица старше 80 лет – дополнительно 570 гривен.