Соглашение между Украиной и МВФ

В марте между Украиной и Международным валютным фондом был подписан обновленный Меморандум, в котором прописаны условия по пенсионной системе и социальной поддержке населения.

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В частности, прописаны разработки концепции для совершенствования пенсионной системы и введение дополнительного уровня пенсионной схемы при наличии соответствующих условий.

Обратите внимание! Любые инициативы по повышению пенсионных выплат должны быть обоснованы с учетом анализа финансовой стабильности. Речь идет о том, что должен сохраняться определенный баланс между улучшением социальных стандартов и финансовой состоятельностью государства.

Что должна улучшить Украина

МВФ рекомендует правительству Украины оптимизировать пенсионную систему, одновременно при этом избегать рисковых шагов таких, как:

введение новых специальных пенсий и льгот,

увеличение размеров пособий,

снижение законодательно установленного пенсионного возраста.

Интересно, что в Меморандуме нет нововведения относительно пенсий, льгот и других социальных выплат.

Напоминаем, что этим летом для пенсионеров нет никакого повышения к пенсиям. Впрочем, тем лицам, которым исполнилось 70 лет и более могут получить определенные надбавки.

Доплаты начисляются тем, у кого пенсия не превышает 10 340 гривен: