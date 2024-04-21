Изменения в соцвыплатах и пенсиях: что рекомендует МВФ
Источник:Минфин
Условия, касающиеся пенсионной системы и социальной поддержки граждан Украины, были согласованы и обновлены с МВФ. О том, стоит ли ожидать нововведений относительно пенсий, льгот и других социальных выплат, читайте далее.
Какие рекомендации предоставил МВФ
В марте между Украиной и Международным валютным фондом был подписан обновленный Меморандум, в котором прописаны условия относительно пенсионной системы и социальной поддержки населения.
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В частности, прописаны разработки концепции для совершенствования пенсионной системы и введение дополнительного уровня пенсионной схемы при наличии соответствующих условий. Однако в Меморандуме не имеет нововведения относительно пенсий, льгот и других социальных выплат.
Таким образом, МВФ лишь рекомендует правительству Украины оптимизировать пенсионную систему, одновременно избегать рисковых шагов таких, как:
- введение новых специальных пенсий и льгот,
- увеличение размеров пособий,
- снижение законодательно установленного пенсионного возраста.
В частности, прописаны разработки концепции для совершенствования пенсионной системы и введение дополнительного уровня пенсионной схемы при наличии соответствующих условий.Заметьте! Все предложения по повышению уровня пенсионных выплат должны быть должным образом обоснованы с учетом анализа финансовой устойчивости. Это означает, что необходимо сохранять оптимальный баланс между улучшением социальных стандартов и способностью государства обеспечить финансовую устойчивость.
Помощь для пенсионеров для ООН
Для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий ООН продолжит выплаты. Соответственно помощь будут оказывать еще в апреле, мае и июне.
Условия для получения помощи от ООН:
- пенсия меньше, чем 3250 гривен вместе с надбавками, повышениями, дополнительными пенсиями, целевой денежной помощью и т.д;
- с 1 марта 2023 года не получала дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;
- проживает на территориях активных или возможных боевых действий.