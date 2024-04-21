Изменения в соцвыплатах и пенсиях: что рекомендует МВФ

Условия, касающиеся пенсионной системы и социальной поддержки граждан Украины, были согласованы и обновлены с МВФ. О том, стоит ли ожидать нововведений относительно пенсий, льгот и других социальных выплат, читайте далее.

Какие рекомендации предоставил МВФ

В марте между Украиной и Международным валютным фондом был подписан обновленный Меморандум, в котором прописаны условия относительно пенсионной системы и социальной поддержки населения.

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В частности, прописаны разработки концепции для совершенствования пенсионной системы и введение дополнительного уровня пенсионной схемы при наличии соответствующих условий. Однако в Меморандуме не имеет нововведения относительно пенсий, льгот и других социальных выплат.

Таким образом, МВФ лишь рекомендует правительству Украины оптимизировать пенсионную систему, одновременно избегать рисковых шагов таких, как:

введение новых специальных пенсий и льгот,

увеличение размеров пособий,

снижение законодательно установленного пенсионного возраста.

В частности, прописаны разработки концепции для совершенствования пенсионной системы и введение дополнительного уровня пенсионной схемы при наличии соответствующих условий.

Помощь для пенсионеров для ООН

Все предложения по повышению уровня пенсионных выплат должны быть должным образом обоснованы с учетом анализа финансовой устойчивости. Это означает, что необходимо сохранять оптимальный баланс между улучшением социальных стандартов и способностью государства обеспечить финансовую устойчивость.

Для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий ООН продолжит выплаты. Соответственно помощь будут оказывать еще в апреле, мае и июне.

Условия для получения помощи от ООН: