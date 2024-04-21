Які рекомендації надав МВФ

У березні між Україною та Міжнародним валютним фондом був підписаний оновлений Меморандум, у якому прописані умови щодо пенсійної системи та соціальної підтримки населення.

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Зокрема, прописані розробки концепції для вдосконалення пенсійної системи та введення додаткового рівня пенсійної схеми за наявності відповідних умов. Проте, у Меморандумі не має нововведення стосовно пенсій, пільг та інших соціальних виплат.

Таким чином, МВФ лише рекомендує уряду Україні оптимізувати пенсійну систему, водночас уникати ризикових кроків таких, як:

введення нових спеціальних пенсій і пільг,

збільшення розмірів допомоги,

зниження законодавчо встановленого пенсійного віку.

Зокрема, прописані розробки концепції для вдосконалення пенсійної системи та введення додаткового рівня пенсійної схеми за наявності відповідних умов.

Зауважте! Усі пропозиції з підвищення рівня пенсійних виплат мають бути належним чином обґрунтовані з урахуванням аналізу фінансової стійкості. Це означає, що необхідно зберігати оптимальний баланс між поліпшенням соціальних стандартів та здатністю держави забезпечити фінансову стійкість.

Допомога для пенсіонерів для ООН

Для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій ООН продовжить виплати. Відповідно допомогу надаватимуть ще у квітні, травні та червні.

Умови для отримання допомоги від ООН: