Какие рекомендации предоставил МВФ
В марте между Украиной и Международным валютным фондом был подписан обновленный Меморандум, в котором прописаны условия относительно пенсионной системы и социальной поддержки населения.
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В частности, прописаны разработки концепции для совершенствования пенсионной системы и введение дополнительного уровня пенсионной схемы при наличии соответствующих условий. Однако в Меморандуме не имеет нововведения относительно пенсий, льгот и других социальных выплат.
Таким образом, МВФ лишь рекомендует правительству Украины оптимизировать пенсионную систему, одновременно избегать рисковых шагов таких, как:
- введение новых специальных пенсий и льгот,
- увеличение размеров пособий,
- снижение законодательно установленного пенсионного возраста.
В частности, прописаны разработки концепции для совершенствования пенсионной системы и введение дополнительного уровня пенсионной схемы при наличии соответствующих условий.
Помощь для пенсионеров для ООН
Для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий ООН продолжит выплаты. Соответственно помощь будут оказывать еще в апреле, мае и июне.
Условия для получения помощи от ООН:
- пенсия меньше, чем 3250 гривен вместе с надбавками, повышениями, дополнительными пенсиями, целевой денежной помощью и т.д;
- с 1 марта 2023 года не получала дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;
- проживает на территориях активных или возможных боевых действий.