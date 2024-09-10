Состоится ли новая индексация пенсий в 2025 году

В марте 2024 года состоялась индексация пенсионных выплат. Вследствие этого выплаты большинства пенсионеров выросли.

Индексация пенсий в 2025 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что нынешняя инфляция в Украине умеренная. Украинская экономика постепенно восстанавливается с начала полномасштабной войны.

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В качестве примера Шмыгаль привел ВВП Украины. Во втором квартале 2024 года рост этого показателя достиг 3,7%. Гарантировал премьер и проведение новой индексации.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Все индексации были проведены в марте 2023-го, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года в отношении пенсий.

Увеличится ли пенсии в 2024 году

В 2024 году пенсии некоторых украинцев могут вырасти благодаря надбавкам по возрасту. Условия для получения такой доплаты:

пенсионер получает пенсию по возрасту;

пенсионная выплата лица менее 10 340,35 гривны;

гражданин достиг возраста 70 лет.

Размер надбавки по возрасту сейчас такой: