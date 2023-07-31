Еще тяжелее предыдущих: каким будет август для энергосистемы
Источник:"Укрэнерго"
Август может стать еще более трудным для украинской энергосистемы. На это могут повлиять ремонт некоторых энергоблоков.
Состояние энергосистемы в августе
По прогнозам, опубликованным в "Укрэнерго", август будет сложным для энергосистемы. Все потому, что в последний месяц лета еще больше энергоблоков будут в ремонтах. Следовательно, производство электроэнергии уменьшится.
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Кроме того, из-за боевых действий и по другим причинам в Украине до сих пор обесточены 402 населенных пункта.
Август прогнозируется наиболее сложным для энергосистемы из-за дальнейшего выведения в ремонт некоторых энергоблоков. Это существенно снизит доступный объем мощностей для покрытия потребления. Компенсировать их можно будет частично через импорт электроэнергии из Европы, а также экономное использование электроэнергии потребителями,
– сообщают в "Укрэнерго".
Как можно помочь украинской энергосистеме
В "Укрэнерго" советуют украинцам бережно потреблять электроэнергию, а именно:
- охлаждайте помещение не ниже 23˚С;
- выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;
- переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;
- выключайте свет, выходя из помещения.
В настоящее время ремонты на тепловых и гидроэлектростанциях продолжаются. Кроме того, идут плановые ремонты на некоторых атомных энергоблоках.
Как отметил во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске премьер-министр Денис Шмигаль, подготовка к зимнему периоду 2023 составляет 60%. К 1 октября планируется 100% готовность по всем объектам.