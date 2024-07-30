Если нет стажа: может ли пенсия быть ниже 3 000 гривен
Большинство украинцев получает пенсии, которые значительно ниже фактического прожиточного минимума. А прожиточный минимум, указанный в бюджете на 2024 год, составляет 2 361 гривну - именно к нему приравняли минимальную пенсию.
Кто имеет пенсию, меньше 3 000 гривен
С 1 марта были установлены другие минимальные размеры выплат пенсионерам, которым назначена пенсия в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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Поэтому, 65-летние пенсионеры, которые не приобрели необходимое количество страхового стажа для выхода на пенсию, получают 2 725 гривен.
А пенсионеры до 70 лет при наличии 30 лет стажа для женщин и 35 лет стажа для мужчин имеют 2 980 гривен.
Для других возрастных категорий минимальные пенсии следующие:
- Пенсионеры от 70 до 80 лет при наличии 30 лет стажа для женщин и 35 лет стажа для мужчин – 3 240 гривен.
- 80-летние пенсионеры, которые имеют страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин – 3 370 гривен.