Бензин и дизель подешевел: цена топлива на АЗС 2 августа
2 августа 2022 , 11:30Читати новину українською
Цена бензина и дизеля несколько подешевела за день. Детальнее, какая стоимости горючего в разных областях на АЗС, смотрите в инфографике.
Цена горючего на АЗС 2 августа
- Бензин А-95 - 50,05 гривен за литр (-44 копейки по сравнению с 1 августа).
- Бензин А-92 – 49,42 гривен за литр (-23 копеек).
- Дизельное топливо – 54,63 гривны за литр (-27 копеек).
Как превратить свою картину в NFT и продать ееПримите во внимание! Цена автогаза за месяц (с июля по август) снизилась на 27%, или на 10,37 гривен, до 28,97 гривен за литр. Больше об этом, рассказывали здесь.
Цена горючего на разных АЗС
Самая низкая средняя цена бензина марки "А-95" по Украине предлагает компания "Авиас" и "Укрнафта" - 49 гривен за литр. Самая высокая стоимость этого вида горючего у компании "Chipo" — 52,98 гривны за литр.
- SOCAR – 50,99 гривен за литр.
- UPG – 50 гривен за литр.
- WOG, ОККО и Рур групп – 51 гривна за литр.
- Shell – 50,81 гривен за литр.
Самая выгодная средняя цена дизельного топлива по Украине в 53 гривны за литр предлагают сразу две компании - "Укрнафта" и "Авиас". Самое дорогое предложение в 57,90 гривны за литр у Chipo.
- SOCAR – 56,99 гривен за литр.
- Shell – 55,49 гривен за литр.
- UPG и ZOG – 54 гривны за литр.
- WOG – 56 гривен за литр.
- ОККО, Маркет, Нефтек, Рур групп и Укргаздобыча – 56 гривен за литр.
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