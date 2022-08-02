Бензин и дизель подешевел: цена топлива на АЗС 2 августа

Цена бензина и дизеля несколько подешевела за день. Детальнее, какая стоимости горючего в разных областях на АЗС, смотрите в инфографике.

Цена горючего на АЗС 2 августа

Бензин А-95 - 50,05 гривен за литр (-44 копейки по сравнению с 1 августа).

- 50,05 гривен за литр (-44 копейки по сравнению с 1 августа). Бензин А-92 – 49,42 гривен за литр (-23 копеек).

– 49,42 гривен за литр (-23 копеек). Дизельное топливо – 54,63 гривны за литр (-27 копеек).

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Цена автогаза за месяц (с июля по август) снизилась на 27%, или на 10,37 гривен, до 28,97 гривен за литр. Больше об этом, рассказывали здесь.

Цена горючего на разных АЗС

Самая низкая средняя цена бензина марки "А-95" по Украине предлагает компания "Авиас" и "Укрнафта" - 49 гривен за литр. Самая высокая стоимость этого вида горючего у компании "Chipo" — 52,98 гривны за литр.

SOCAR – 50,99 гривен за литр.

UPG – 50 гривен за литр.

WOG, ОККО и Рур групп – 51 гривна за литр.

Shell – 50,81 гривен за литр.

Эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский считает, что дефицит топлива в Украине в ближайшие месяцы не ожидается. Однако осенью возможны ограничения по продаже бензина на АЗС.

Самая выгодная средняя цена дизельного топлива по Украине в 53 гривны за литр предлагают сразу две компании - "Укрнафта" и "Авиас". Самое дорогое предложение в 57,90 гривны за литр у Chipo.

SOCAR – 56,99 гривен за литр.

Shell – 55,49 гривен за литр.

UPG и ZOG – 54 гривны за литр.

WOG – 56 гривен за литр.

ОККО, Маркет, Нефтек, Рур групп и Укргаздобыча – 56 гривен за литр.

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