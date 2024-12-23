Биткойн снова менее 100 тысяч долларов

Еще на прошлой неделе в аналогичный период курс биткойна достигал рекордной стоимости в 106 тысяч долларов. Однако за последнюю неделю цена упала почти на 10 тысяч долларов.

Стоимость самых популярных криптовалют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на одну из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 23 декабря курсы самых популярных криптовалют выглядят следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 96,06 тысячи доллара за монету (-1,02% за сутки);

(BTC) – 96,06 тысячи доллара за монету (-1,02% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,34 тысячи доллара за монету (-1,54% за сутки).

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Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.

Что стало причиной резкого роста биткойна

В начале прошлой недели биткойн достиг рекордной цены в более 106 тысяч долларов на фоне заявлений Трампа о возможном создании стратегического резерва, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Заметьте! С начала 2024 года биткойн вырос в цене аж на 192%.

Дело в том, что администрация нового президента США может создать более благоприятные условия для регулирования криптовалюты. Поэтому доверие инвесторов к этому виду активов растет.