Плюс 22 гривны на литре дизеля за три недели: можно ли сдержать рост цен на топливо

В Украине продолжает расти стоимость топлива: 23 марта средняя цена литра бензина А-95 достигла 71,85 гривны, прибавив за неделю 2,54 гривны, а дизтоплива – 84,22 гривны (+7,46 гривны). Мировой рынок нефтепродуктов "лихорадит" из-за блокирования Ормузского пролива, однако ситуация на украинском рынке зависит и от внутренних факторов.

Что влияет на рост цен на топливо в Украине?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Владимир Омельченко, до 47% в цене нефтепродуктов государство забирает за счет акцизов и НДС, а налоговое давление особенно чувствуют малые и средние трейдеры топлива.

Эксперт отмечает, что уровень конкуренции на украинском рынке топлива является недостаточным и требует усиления, которое помогло бы сдерживать рост цен, обусловлено внешними факторами.

По словам Владимира Омельченко, роль ценового "предохранителя" здесь выполняет малый и средний бизнес, однако он испытывает большую, чем крупные игроки, налоговую нагрузку, учитывая меньшие объемы проливов нефтепродуктов.

Речь идет в частности об авансовом взносе по налогу на прибыль, который компании ежемесячно должны платить за каждую заправку в зависимости от вида и объемов реализации горючего: 30, 45 или 60 тысяч гривен.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Авансовый платеж на прибыль не такой значительный, но очень бьет по малому бизнесу. Важно его отменить для того, чтобы создать конкуренцию на рынке, потому что рынок нефтепродуктов у нас ключевой. От него зависят все цены на продукты питания, инфляционные процессы, товары широкого потребления.

С точки зрения Владимира Омельченко, топливный рынок в Украине фактически является олигопольным, то есть контролируется несколькими крупными игроками, а также имеет признаки согласованных действий в повышении цен. По мнению эксперта, это вредит интересам потребителей, поэтому для их защиты необходимы системные изменения, в частности, развитие среднего сегмента рынка и поддержка дискаунтеров.

Добавим, что эксперт также выдвигал предложение о сокращении акциза на дизтопливо на период высоких цен, что могло бы стать альтернативой внедрению кэшбека на топливо. Однако в правительстве сообщили, что в период войны на подобный шаг не пойдут. Поскольку поступления от акциза на топливо направляют на финансирование обороны, сокращать его не будут.

Заметьте! Украина вынуждена импортировать топливо из-за уничтожения Россией собственных мощностей нефтепереработки, поэтому цены для потребителей зависят в том числе от внешних факторов. Речь идет о войне в Иране и блокировании Ормузского пролива, через который проходят до 20% мирового экспорта нефти и нефтепродуктов.

Средние цены на топливо в Украине 23 марта / "Минфин"

Средние цены на топливо в Украине 16 марта / "Минфин"

Что говорят профильные ассоциации об отмене авансовых платежей?

Ассоциация "Топливно-энергетического бизнеса" 19 марта организовывала профессиональную дискуссию о ситуации с ценами на топливо. Ее участники пришли к выводу о том, что ключевую роль в проблеме подорожания топлива в Украине играют:

структура рынка;

уровень конкуренции;

налоговая политика государства.

По итогам дискуссии Ассоциация должна подготовить предложения по изменениям законодательства, которые необходимы для стабилизации цен. Речь идет в частности о следующих мерах:

пересмотр механизма авансовых взносов по налогу на прибыль;

дифференциацию налоговой нагрузки в зависимости от региональных особенностей и объемов деятельности;

усовершенствование подходов к администрированию налога;

отмена авансовых взносов по крайней мере на период стабилизации ситуации с ценами на горючее в Украине.

Относительно возможности отмены авансовых платежей в феврале обнародовала свою позицию Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ), акцентируя на том, что эта инициатива может привести к ослаблению налоговой дисциплины, создать неравные условия конкуренции и снизить поступления в госбюджет.

В заявлении Ассоциации напомнили, что авансовые взносы по налогу на прибыль ввели в 2024 году как инструмент борьбы с уклонением от налогов, ведь большинство АЗС декларировала отсутствие прибыльности. В отчетности фиксировали нулевой финансовый результат, поэтому налог на прибыль не платили.

Интересно! По данным НАУ, после внедрения авансовых платежей более чем в 7 раз выросла среднемесячная уплата налога на прибыль сетями АЗС, которые до 2025 года почти не демонстрировали прибыльности. В госбюджет поступили 2,1 миллиарда гривен налогов на прибыль за 9 месяцев 2025 года, тогда как до внедрения авансовых взносов она составляла на 30% меньше за аналогичный период 2024 года.

Как изменились цены на топливо в марте?

По данным Консалтинговой группы А-95, которые приводит "Минфин", средние цены на топливо на АЗС 23 марта на 13:24 составляли:

Бензин А-95 премиум – 75,66 гривны за литр (+8,98 гривны против 27 февраля);

за литр (+8,98 гривны против 27 февраля); Бензин А-95 – 71,85 гривны за литр (+10,01 гривны против 27 февраля);

за литр (+10,01 гривны против 27 февраля); Бензин А-92 – 66,6 гривны за литр (+6,85 гривны против 27 февраля);

за литр (+6,85 гривны против 27 февраля); Дизельное топливо – 84,22 гривны за литр (+22,62 гривны против 27 февраля);

за литр (+22,62 гривны против 27 февраля); Газ автомобильный – 45,53 гривны за литр (+7,03 гривны против 27 февраля).

Напомним: директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн прогнозирует, что цены на дизель в Украине на этой неделе могут вырасти до 90 гривен за литр. По его словам, 20 марта литовская компания предлагала украинским трейдерам покупать топливо по 86 гривен. К этой цене добавятся расходы на транспортировку и прибыль компаний.

Как сдерживают рост цен на топливо в странах ЕС и Украине?