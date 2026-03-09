90 гривен за литр дизеля уже скоро – как будут расти цены на топливо в Украине

В последние дни на фоне эскалации на Ближнем Востоке стоимость топлива резко выросла. И если ранее повышение цен называли спекулятивным, то партии, начавшие поступать в Украину на выходных 7 – 8 марта, сформированы уже по новым ценам.

Что будет с ценами на топливо в Украине?

Детали рассказал эксперт по топливному рынку Сергей Куюн в понедельник, 9 марта, в Медиацентре Украина. Например, сейчас в оптовой торговле дизель стоит около 82 гривен за литр, тогда как на АЗС цены пока держатся на уровне до 73 гривен.

Эксперт убежден, что до конца текущей недели цена на дизель по Украине будет достигать около 80 гривен за литр.

Если ситуация в ближайшее время не изменится – то есть сохранится такая котировка с учетом наценки АЗС, логистики и других расходов – его цена может вырасти примерно до 90 гривен за литр.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговой компании А-95" Это два разных рынка (бензина и дизеля – 24 Канал). По дизелю Европа дефицитная, очень много импортирует, в частности с Ближнего Востока, где сейчас проблемы. А по бензину же Европа профицитная – на своих заводах производит больше, чем потребляет. То есть этого продукта достаточно.

Поэтому он предположил, что коррекция цен на бензин будет небольшой – "стоп" состоится в пределах 70 гривен за литр.

Какие цены на топливо в Украине сейчас?

По данным сайта "Минфин", который ссылается на данные "Консалтинговой группы А-95", средние цены на горючее по стране по состоянию на 9 марта таковы:

бензин А-95 премиум – 72,58 гривны за литр;

бензин А-95 – 69,02 гривны за литр;

бензин А-92 – 66,11 гривны за литр;

дизтопливо – 71,60 гривны за литр.

Какие меры принимает государство?

Напомним, Кабмин провел координацию с ключевыми министерствами и руководством Нафтогаза. В частности, продолжается работа над увеличением объемов импорта топлива, а Укрнафта будет реализовывать товар с минимальной наценкой.

Премьер-министр Юлия Свириденко поручила Антимонопольному комитету и Госпродпотребслужбе усилить контроль за операторами, чтобы не допустить рыночных манипуляций.

Кроме сектора обороны, который остается безусловным приоритетом, особое внимание уделят наличию и цене топлива для аграриев и общественного транспорта.