Доллар на грани: какие риски и прогнозы относительно курса в 2025 году

В 2025 году украинская гривна может снова девальвировать, как и в 2024-м. Это будет происходить даже вопреки поддержке со стороны международных партнеров. Ожидается, что в новом году влияние на курс будет зависеть как от инфляции, так и от изменений в войне России против Украины.

Будет ли девальвация гривны в 2025 году

Экономист Андрей Шевчишин в комментарии 24 Каналу рассказал, что сейчас мы остаемся в формате управляемой гибкости. В то же время в дальнейшем все движение курса будет сформировано исключительно при поддержке и контроле со стороны Нацбанка.

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Это означает, что регулятор будет ослаблять или сдерживать курс в соответствии с выбранной скоростью.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Например, сейчас мы видим ускорение инфляции. Нацбанк заявляет, что одним из факторов этого инфляционного давления является девальвация гривны.

Итак, НБУ будет учитывать этот фактор и влиять на сдерживание инфляции. В том числе через сдерживание курса на межбанке и через долги.

Что было с долларом в 2024 году

В госбюджете на 2024 год средний курс доллара по отношению к гривне был заложен на уровне 40,70 гривны за доллар. В то же время в конце 2024 года ожидалось, что курс должен был вырасти до 42 гривен за доллар.

В течение года, по данным НБУ, официальный курс доллара с 36,67 гривны в начале декабря 2023 года вырос до 41,50 гривны в начале декабря 2024 года.

Как объяснил еще раньше 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, за полных 11 месяцев 2024 года официальный курс доллара вырос в среднем на 8,6%.

Как менялся официальный курс доллара США в первые числа месяцев:

1 января 2024 года – 38,01 гривны,

1 июня 2024 года – 40,50 гривны,

1 декабря 2024 года – 41,60 гривны.

Сколько будет стоить валюта в новом году

Для 24 Канала экономист Даниил Монин рассказывает, что в условиях даже достаточной финансовой помощи Запада прогнозируется девальвация гривны. Он отмечает, что так нужно, поскольку Украина имеет на 35 – 40 миллиардов долларов отрицательного торгового баланса.

Даниил Монин Экономист, эксперт Украинского института будущего Мы экспортируем гораздо меньше, чем импортируем. Поэтому курс национальной валюты, который подвергся девальвации в 2024 году, продолжит это делать в 2025 году.

Как объясняет Монин, на сегодня курс в 42 – 43 гривны за доллар в первой половине следующего года является оптимистическим сценарием, что вполне может стать базовым.

Заметьте! Инфляция уже вышла за пределы нормы, а потому самым эффективным инструментом сдерживания инфляции для НБУ является сдерживание девальвации гривны к доллару.

Изменит ли картину курса приход Трампа

По мнению Монина, в 2025 году партнеры вряд ли сократят помощь, даже если США во главе с президентом Дональдом Трампом откажутся финансировать Украину.

Дело в том, что Евросоюз в целом готов финансировать нас самостоятельно на сумму 35 миллиардов или 38 миллиардов долларов. Поэтому думаю, что проблем с финансированием после прихода с Трампом не будет. Главное, чтобы не были задержки с суммами в течение всего года 2025 года,

– говорит эксперт.

В то же время, как объясняет Шевчишин, пока неизвестно, какие решения будет принимать Трамп, а потому Украина может рассматривать только сценарии.

Одним из базовых сценариев является то , что после 20 января, когда Трамп официально примет полномочия президента США после Байдена, Украина переходит к активной фазе переговоров и уменьшению интенсивности боевых действий.

, что после 20 января, когда Трамп официально примет полномочия президента США после Байдена, Украина переходит к активной фазе переговоров и уменьшению интенсивности боевых действий. Другой сценарий заключается в том, что в первом полугодии активная фаза войны России против Украины полностью закончится.

Если же мы можем полагаться на собственные интересы, то на интересы России – ни в коем случае. А сейчас неизвестно, готовы ли россияне идти на примирение или даже на завершение войны в Украине. То есть здесь значительно больше неопределенностей,

– говорит Андрей Шевчишин.

Тем не менее, добавляет экономист, это не меняет главных факторов влияния на курс – слабости украинской экономики, большого дефицита торгового баланса и полной зависимости от внешнего финансирования.

Шевчишин подтверждает также, что западные партнеры, несмотря на то, что к власти в США приходит Трамп, обязались поддерживать Украину в 2025 году. Поэтому все обещанные суммы помощи в следующем году должны зайти без помех на 99%.

Обратите внимание! Несмотря на все существуют еще и военные риски, которые если будут реализованы, то будут оказывать свое влияние.