Валюты дорожают: на каких ценовых отметках доллар и евро начали неделю
11 марта 2024, 09:51Читати новину українською
Покупка доллара в обменниках и в банках теряет цену, а вот продажа наоборот набирает обороты. В то же время курс евро резко взлетел на черном рынке.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 11 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38 гривен (-5 копеек против 8 марта), а продажа – 38,55 гривны (+2 копейки).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,60 гривны (+20 копеек), а продажа – в среднем за 42,20 гривны (+15 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,45 гривны (+7 копеек), а продажа – 38,54 гривны (+7 копеек).
- Евро покупают по 42 гривны (+10 копеек), а продают за 42,19 гривны (+14 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,16 гривны (-5 копеек), а продажа – 38,61 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 41,57 гривны (-7 копеек), а продажа – 42,34 гривны (+14 копеек).
Как изменится доллар на этой неделе
В своем комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что изменения на межбанке не превысят 0,2 гривны. А показатель на наличном рынке не будет больше 0,5 гривен.
Разница между курсами покупки и продажи ожидается на уровне: на межбанке – 0,1 гривны, в коммерческих банках – 0,5 гривен, а в обменниках – 1 гривна.
По словам банкира, наличный рынок будет формировать собственные курсы учитывая курсовые показатели межбанка.
Понимаем, что при курсообразовании продолжится доминирование межбанка,
– добавляет Лесовой