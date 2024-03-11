Валюты дорожают: на каких ценовых отметках доллар и евро начали неделю

Покупка доллара в обменниках и в банках теряет цену, а вот продажа наоборот набирает обороты. В то же время курс евро резко взлетел на черном рынке.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 11 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38 гривен (-5 копеек против 8 марта), а продажа – 38,55 гривны (+2 копейки).

Читайте также Гривневые подделки: какие купюры оказываются фальшивые чаще всего

Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,60 гривны (+20 копеек), а продажа – в среднем за 42,20 гривны (+15 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,45 гривны (+7 копеек), а продажа – 38,54 гривны (+7 копеек).

(+7 копеек), а продажа – (+7 копеек). Евро покупают по 42 гривны (+10 копеек), а продают за 42,19 гривны (+14 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,16 гривны (-5 копеек), а продажа – 38,61 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(-5 копеек), а продажа – (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,57 гривны (-7 копеек), а продажа – 42,34 гривны (+14 копеек).

Как изменится доллар на этой неделе

В своем комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что изменения на межбанке не превысят 0,2 гривны. А показатель на наличном рынке не будет больше 0,5 гривен.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Разница между курсами покупки и продажи ожидается на уровне: на межбанке – 0,1 гривны, в коммерческих банках – 0,5 гривен, а в обменниках – 1 гривна.

По словам банкира, наличный рынок будет формировать собственные курсы учитывая курсовые показатели межбанка.

Понимаем, что при курсообразовании продолжится доминирование межбанка,

– добавляет Лесовой

Курс на межбанке прогнозируется такой – 38,5 – 39,25 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро. По наличному рынку, то 38,8 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.