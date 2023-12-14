Доллар в обменниках на уровне с официальным: курс существенно подешевел
14 декабря 2023, 10:00Читати новину українською
На черном рынке на сегодняшний день произошел спад цены курса доллара. В то же время наиболее существенная валюта опустилась в обменниках. Стоимость покупки почти достигла официального курса.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 14 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,2 гривны (+8 копеек против 13 декабря), а продажа – 37,72 гривны (+2 копейки).
Читайте также Курс доллара будет расти в 2024 году: будет ли повышение цен в Украине
- Покупка наличного евро в среднем производится по 40,05 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 40,75 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,03 гривны (-34 копейки), а продажа – 37,8 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,27 гривны (-11 копеек), а продажа – 41,13 гривны (+36 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,55 гривны (-5 копеек), а продажа – 37,65 гривны (-8 копеек).
- Евро покупают за 40,5 гривны (-4 копейки), а продают за 40,75 гривны (без изменений).
Прогнозы курса доллара на 2024 год.
Как прогнозируют в НБУ, курс в следующем году будет немного расти, впрочем, инфляция в стране не будет превышать 10%.
Какие прогнозы по курсу:
- Финансовые аналитики в декабре 2023 года спрогнозировали, что курс в течение следующих 12 месяцев будет на уровне 40,08 гривны за доллар.
- Население ожидает, что доллар достигнет 39,8 гривны.
- А банкиры считают, что курс вырастет до 41,16 гривны за доллар (по состоянию на октябрь).