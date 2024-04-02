Пока вверх не лезет: курс официального доллара изменил вектор

За выходные доллар от НБУ потерял стоимость. Цена опустилась до отметки в почти 39 гривен. Евро подешевело еще существеннее и потеряло более 20 копеек.

Официальный курс 2 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,07 гривны за доллар. Стоимость доллара опустилась на 15 копеек против 29 марта.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,13 гривны, что на 23 копейки меньше, чем было на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 3 апреля:

доллар – 39,32 гривны,

евро – 42,27 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 2 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,90 гривны, а продажа – 39,45 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,70 гривны , а продажа – 39,51 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,38 гривны, а продажа – 39,50 гривны.

Доллар на этой неделе

Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, на прошлой неделе курс доллара был на межбанке в диапазоне 38,90 – 39,35 гривны за доллар. В то же время наличный доллар на конец недели почти достиг уровня 39,6 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Эта ситуация была спровоцирована повышенной волатильностью в безналичном сегменте.

Золотько прогнозирует, что ближе к концу этой недели доллар на наличном рынке может подешеветь несущественно.

По моему мнению, течение недели курс может колебаться в диапазоне 39,20 – 39,80 гривны за доллар

– добавляет банкир.

Кстати, начало этой недели наличный рынок встретил курс продажи на уровне 39,40 – 39,50 гривны за доллар.

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