В банках почти без изменений, а в обменниках рост цены: какой курс валют
За выходные курс доллара и евро на наличном рынке существенно прибавил в цене в обменниках. Кроме того, цена валют выросла еще и на черном рынке. В то же время в банках наблюдается относительное "затишье".
Курс валют в банках
- По состоянию на 26 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 23 августа) и продажа – по 41,51 гривны (-4 копеек).
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- Покупка евро происходит по 45,60 гривны (-5 копеек), а продажа – по 46,20 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно по 41,40 гривны (+5 копеек), а продать – по 41,50 гривны (+5 копеек).
- Покупка евро по 46 гривен (+15 копеек), а продажа по 46,25 гривны (+16 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 41,20 гривны (+12 копеек), а продают – по 41,60 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 46 гривен (+34 копейки), а продают – по 46,40 гривны (+9 копеек).
Какого курса ждать на этой неделе
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на валютном рынке изменения трансформировались в новые "коридоры" ожидаемых/допустимых изменений.
Как и в предыдущую неделю основные колебания американского доллара будут происходить в пределах 41 – 41,7 гривны за доллар на межбанке и 41 – 42 гривны за доллар на наличном рынке с вероятным достаточно медленным смещением нижней границы коридоров.
Согласно введенному режиму "управляемой гибкости", рынок в дальнейшем будет работать под наблюдением регуляторных органов.
Интересно! Такой подход имеет целью стабилизировать обменный курс путем своевременных валютных интервенций, обеспечивая баланс между спросом и предложением.
В течение этой недели ожидают, что коридоры валютных колебаний буду на уровне:
- межбанк – 41 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро,
- наличный рынок – 41 – 42 гривны за доллар и 43,5 – 46,5 гривны за евро.