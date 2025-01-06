Где доллар и евро дороже всего стоят после выходных

Евро в обменниках и банках за выходные существенно потеряло цену. В то же время на черном рынке стоимость подорожала. Курс доллара также вырос в цене на черном рынке, но в банках и в обменниках цена колебалась как в сторону роста, так и в сторону уменьшения.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 6 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,90 гривны (+5 копеек против 3 января) и продажа по 42,55 гривны (-10 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,30 гривны (-20 копеек), а продажа по 44,02 гривны (-18 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,65 гривны (+16 копеек), а продать по 42,74 гривны (+24 копейки).

(+16 копеек), а продать по (+24 копейки). Покупка евро по 44 гривны (+16 копеек), а продажа по 44,23 гривны (+3 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,85 гривны (-13 копеек), а продают по 42,75 гривны (+18 копеек), по данным finance.ua.

(-13 копеек), а продают по (+18 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 42,95 гривны (-51 копейка), а продают по 44,50 гривны (-28 копеек).

По сколько будет доллар в новом году

Для 24 Канала экономист Олег Пендзин рассказал, что в бюджете на 2025 год был заложен средний курс доллара на уровне 45 гривен В то же время закончила Украина 2024 год с курсом на уровне более 42 гривен.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба В 2025 году курс может достичь 47,50 гривны за доллар, чтобы средний годовой курс составил 45 гривен.

Заметьте! На 2025 год индекс инфляции в бюджете заложен на уровне 10%. То есть это означает, что украинцы на 10% станут беднее.