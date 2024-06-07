Ожидать ли существенных изменений по доллару в конце недели

Доллар в банках в последний день рабочей недели не претерпел изменений, хотя перед этим валюта несколько дней подряд дешевела. На черном рынке наблюдается разновекторное колебание цены – как спад, так и рост.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 7 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,10 гривны (без изменений по сравнению с 6 июня), а продажа – 40,69 гривны (-1 копейка).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,60 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 44,35 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,60 гривны (+8 копеек), а продажа – 40,65 гривны (-10 копеек).

(+8 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают по 44,15 гривны (-5 копеек), а продают за 44,35 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 6 июня, обменники покупают доллар в среднем за 39,40 гривны (-71 копейка), а продают – за 40,72 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(-71 копейка), а продают – за (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 44,22 гривны (-18 копеек), а продажа – 44,40 гривны (-35 копеек).

Курс доллара на следующей неделе

Последствия майской девальвации гривны могут ощутимо повлиять на курс валют. Впрочем, как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, с середины июня существенных изменений относительно ежедневных курсовых колебаний, или "люфта" допустимых отклонений от начального курса недели не предвидится.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Но мы не исключаем, что именно со второй половины месяца окончательно сформируются новые коридоры валютных колебаний, которые могут продержаться как минимум до осени.

В случае роста тарифов на электроэнергию никто не станет ждать новых платежек. После первой инерционной декады стоит ожидать массовый пересмотр цен.

Соответственно, инфляционные процессы могут давить на валютный рынок. Впрочем, регулятор имеет возможности преодолеть новые испытания.

Курс доллара на следующей неделе останется на уровне:

40 – 41 гривна на межбанке,

40 – 41,2 гривны на наличном рынке.

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