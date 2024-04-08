Ценопад на наличном: доллар подешевел почти везде
8 апреля 2024, 10:01Читати новину українською
За выходные доллар в банках, на черном рынке и в обменниках подешевел. Стоимость упала существеннее всего в банках, как и у евро – цена опустилась ниже, чем 39 гривен.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 8 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,80 гривны (-15 копеек против 5 апреля), а продажа – 39,30 гривны (-10 копеек).
Читайте также У украинцев растут зарплаты: в НБУ объяснили, почему так происходит
- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,15 гривны (-15 копеек), а продажа – в среднем за 42,85 гривны (-10 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,15 гривны (-12 копеек), а продажа – 39,30 гривны (-7 копеек).
- Евро покупают за 42,65 гривны (-10 копеек), а продают за 42,85 гривны (-9 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 38,90 гривны (+1 копейка), а продают – за 39,40 гривны (без изменений), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,50 гривны (+10 копеек), а продажа – 43 гривны (+3 копейки).
Сколько будет стоить доллар
Как спрогнозировала для 24 Канала банкир Анна Золотько, на этой неделе стоит ожидать, что на валютном рынке будет небольшое снижение стоимости наличного доллара.
Курс должен колебаться в диапазоне от 39,20 гривны до 39,80 гривен за доллар.
Кстати, более недели назад, по словам Золотько, на наличном рынке произошел курсовой всплеск – стоимость доллара почти достигла 39,6 гривны.
Эта ситуация была спровоцирована повышенной волатильностью в безналичном сегменте,
– добавляет она.