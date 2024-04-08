Ценопад на наличном: доллар подешевел почти везде

За выходные доллар в банках, на черном рынке и в обменниках подешевел. Стоимость упала существеннее всего в банках, как и у евро – цена опустилась ниже, чем 39 гривен.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 8 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,80 гривны (-15 копеек против 5 апреля), а продажа – 39,30 гривны (-10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,15 гривны (-15 копеек), а продажа – в среднем за 42,85 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,15 гривны (-12 копеек), а продажа – 39,30 гривны (-7 копеек).

(-12 копеек), а продажа – (-7 копеек). Евро покупают за 42,65 гривны (-10 копеек), а продают за 42,85 гривны (-9 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 38,90 гривны (+1 копейка), а продают – за 39,40 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(+1 копейка), а продают – за (без изменений), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,50 гривны (+10 копеек), а продажа – 43 гривны (+3 копейки).

Сколько будет стоить доллар

Как спрогнозировала для 24 Канала банкир Анна Золотько, на этой неделе стоит ожидать, что на валютном рынке будет небольшое снижение стоимости наличного доллара.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Курс должен колебаться в диапазоне от 39,20 гривны до 39,80 гривен за доллар.

Кстати, более недели назад, по словам Золотько, на наличном рынке произошел курсовой всплеск – стоимость доллара почти достигла 39,6 гривны.

Эта ситуация была спровоцирована повышенной волатильностью в безналичном сегменте,

– добавляет она.