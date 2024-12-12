Нацбанк изменил курсы валют сегодня
Доллар снова прибавил в цене, а вот евро хоть несущественно, но дешевеет. В то же время завтра, 13 декабря, для американской и европейской валют ожидается потеря цены.
Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,69 гривны. То есть цена валюты выросла на 8 копеек против 11 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,79 гривны. То есть цена упала на 3 копейки.
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
По состоянию на 13 декабря курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,65 гривны,
- евро – 43,70 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 12 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,95 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,86 гривны, продажа – по 41,94 гривны,
- в обменниках: покупка – 41,42 гривны, продажа – 41,85 гривны.
Какой курс валют прогнозируют
По прогнозам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, ситуация на валютном рынке будет оставаться в меру контролируемой и прогнозируемой. Регулятор будет пытаться сохранить равновесие между спросом и предложением.
На примере последних нескольких недель может предположить, что в течение 16-22 декабря общая ситуация во многом будет похожей.
Общие характеристики рынка 16 – 22 декабря будут такими:
- 41,40 – 41,80 гривны за доллар, 43,50 – 50 45 гривен за евро (на межбанке),
- 41,50 – 42 гривны за доллар, 45 – 47,50 гривны за евро (на наличном рынке).