Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,69 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 8 копійок проти 11 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,79 гривні. Тобто ціна впала на 3 копійки.

Читайте також Скільки буде 500 доларів в євро сьогодні

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 13 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 41,65 гривні,

євро – 43,70 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 12 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 41,95 гривні,

купівля – продаж – на чорному ринку: купівля – 41,86 гривні, продаж – по 41,94 гривні,

купівля – продаж – в обмінниках: купівля – 41,42 гривні, продаж – 41,85 гривні.

Який курс валют прогнозують

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, ситуація на валютному ринку залишатиметься до міри контрольованою та прогнозованою. Регулятор намагатиметься зберегти рівновагу між попитом і пропозицією.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На прикладі останніх кількох тижнів може припустити, що впродовж 16-22 грудня загальна ситуація багато в чому буде схожою.

Загальні характеристики ринку 16 – 22 грудня будуть такими: