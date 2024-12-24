Доллар и евро дорожают перед Рождеством: где выгоднее купить валюту сегодня

Доллар и евро накануне Рождества начали стремительно расти в стоимости. Только за день доллар прибавил от 10 до 15 копеек в стоимости, а евро выросло на 17 – 20 копеек. Где сегодня выгоднее покупать валюту, читайте далее.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 24 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,80 гривны (+10 копеек против 23 декабря) и продажа по 42,35 гривны (+15 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,60 гривны (+17 копеек), а продажа по 44,30 гривны (+20 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,30 гривны (без изменений), а продать по 42,34 гривны (+3 копейки).

Покупка евро по 44,10 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,27 гривны (-4 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,91 гривны (-9 копеек), а продают по 42,36 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.

Евро покупают по 43,65 гривны (-76 копеек), а продают по 44,43 гривны (-12 копеек).

Что будет с курсом доллара на этой неделе

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала отметила, что на межбанке на прошлой неделе котировки пытались превысить отметку 42 гривны за доллар, но регулятор сдерживал ослабление гривны. Впрочем, Золотько считает, они таки могут преодолеть психологический уровень в 42 гривны за доллар на этой неделе.

Обратите внимание! Она также отмечает, что с приближением конца месяца и предновогодними выплатами зарплат и премий спрос на наличные может возрасти.

Итак, течение недели доллар на наличном рынке будет продаваться в пределах 42–42,5 гривны за доллар.