Может ли официальный курс достичь 42 гривен официальный курс

Вполне вероятно, что в начале августа курс доллара может достичь 41 гривны. В то же время в конце года дотянуться до 42 гривны. Стоит добавить, что такое изменение курсов является вполне ожидаемым и заранее прогнозируемым.

Как может измениться курс доллара

По прогнозам банкира Тараса Лесового, которыми он поделился с 24 Каналом, на рынке вероятно будет успокоение по курсу. Нацбанк может удержать валюту в коридоре от 40,70 гривны до 41,70 гривны.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус банка Вполне возможно, что по состоянию на 1 августа официальный курс может достичь 40,80 – 41 гривны, что будет означать, что в июле гривна "просела" на 1 – 1,3%.

По состоянию на 1 июля официальный курс доллара составил 40,45 гривны за валюту.

В то же время в результате режима управляемой гибкости, рынок будет защищен от резких валютных изменений, ведь регулятор при необходимости сможет удержать курс.

За сколько можно будет купить валюту

Изменение курса является ожидаемым. До конца года фактический курс может совпасть с заложенным в бюджете на уровне 42,10 гривны за доллар.

Прогнозируется, что со следующей недели доллар и евро на межбанке будут в таких валютных коридорах: 40,70 – 41,70 гривны и 43,50 – 45,50 гривны соответственно.

В то же время на наличном рынке ожидается, что доллар будет по 40,70 – 42 гривны, а евро – по 43,50 – 46,50 гривны.

К осени курсы могут составлять 41 – 42 гривны за доллар и 44 – 47 гривен за евро, говорит Тарас Лесовой.