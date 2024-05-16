Официальный курс доллара приземлился: на сколько упала валюта

За последние сутки американская валюта упала в цене на 10 копеек, а евро выросло, но несущественно - всего на несколько копеек. Завтра ожидается, что доллар снова подешевеет, зато евро почти останется без изменений.

Официальный курс 16 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,57 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 10 копеек против 15 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,85 гривны, что на 2 копейки больше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 17 мая:

доллар – 39,43 гривны,

евро – 42,84 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 16 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,50 гривны, а продажа – 40 гривен.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,47 гривны , а продажа – 40,12 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,90 гривны, а продажа – 40 гривен.

Что будет с курсом доллара на следующей неделе

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на следующей неделе курсы валют ожидаемо могут как расти, так и снижаться.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Однако, в условиях озвученных обстоятельств основные показатели валютного рынка останутся на прежнем уровне.

Лесовой ожидает, что коридоры валютных колебаний могут быть такими: на межбанке доллар где-то 39 – 40 гривен, а евро – 41 – 43 гривны. В то же время текущие курсовые колебания на межбанке будут достигать до 0,2 – 0,3 гривны.

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