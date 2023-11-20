Кое-где даже не изменился: что с курсом доллара после выходных

Американская валюта на черном рынке за выходные не изменилась, а в обменниках и банках несущественное понижение цены. Евро же в обменниках дорожает.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 20 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,35 гривны (-5 копеек против 17 ноября), а продажа – 37,88 гривны (-1 копейка).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,26 гривны (+4 копейки), а продажа – в среднем за 40,85 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,45 гривны (-1 копейка), а продажа – 37,9 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(-1 копейка), а продажа – (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,69 гривны (+23 копейки), а продажа – 41,1 гривны (+19 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,7 гривны (без изменений), а продажа – 37,78 гривны (без изменений).

(без изменений), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 40,73 гривны (+13 копеек), а продают за 40,91 гривны (+11 копеек).

Что будет с долларом на зимние праздники

В комментарии 24 Каналу эксперт Даниил Монин рассказал, что в конце 2023 года курс гривны может ослабнуть. Он объясняет, что к концу года всегда повышены расходы бюджета.

Даниил Монин Экономический эксперт Кроме того, деньги идут отчасти на покупку валюты. Можно предположить, что гривну может ожидать небольшая девальвация.

Что такое девальвация Это официальное снижение курса нацвалюты в отношении иностранных валют, таких как доллар, евро и т.д.

Как прогнозирует Монин, курс вряд ли опустится ниже 37,5 гривны. Это потому, что Нацбанк готов тратить валюту под финансовую помощь, а потому девальвация будет несущественной.

Эксперт добавляет, что продажа валюты может немного возрасти до новогодних праздников. Но это сильно не отразится на курсе.