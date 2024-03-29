Затишье на наличном рынке: что происходит с долларом

Американская валюта в банках и на черном рынке не изменилась в стоимости за минувшие сутки. Это впервые за такой период времени. В то же время евро показывает тенденцию на несущественный спад стоимости.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 29 марта, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39 гривен (без изменений по сравнению с 28 марта), а продажа – 39,50 гривны (+1 копейка).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,30 гривны (-1 копейка), а продажа – в среднем за 42,95 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,35 гривны (без изменений), а продажа – 39,45 гривны (без изменений).

(без изменений), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 42,80 гривны (-5 копеек), а продают за 42,95 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 28 марта, покупка обменниками доллара в среднем на уровне 38,87 гривны (-16 копеек), а продажа – 39,55 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.

(-16 копеек), а продажа – (+16 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,37 гривны (-16 копеек), а продажа – 43,16 гривны (+8 копеек).

Какой курс будет в начале апреля

Банкир Тарас Лесовой рассказывает 24 Каналу, что сейчас изменения на валютном рынке находятся в рамках созданной системы валютных колебаний. Это особенно касается безналичного рынка.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка К тому же макрофин, его объем, в меру "высвободил" регулятора: он имеет возможность к более вариативному курсовому поведению на межбанке.

Лесовой добавляет, что на наличном рынке наблюдается затишье. Поэтому рост курсов на межбанке не вызвал резкого увеличения спроса.

В конце марта – начале апреля и в течение апреля коридоры валют будут такими: