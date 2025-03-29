Доллар в первое воскресенье апреля: по сколько будет валюта

На следующей неделе динамика роста американской валюты будет оставаться сдержанной. Это из-за увеличения учетной ставки, режим управляемой гибкости и другие факторы. Ожидается, что доллар может находиться в диапазоне до 41,80 гривны.

Какой прогноз по доллару

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что на 1 апреля официальный курс американского доллара может колебаться в пределах 41,40 – 41,80 гривны. В марте по сравнению с февралем, курс доллара может вырасти максимально на 1%.

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По словам Лесового, с начала года, несмотря на всю динамику, курс будет достаточно сдержанным и не превысит показатели на 1 января.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Напомню, что 1 января официальный курс составлял 42,01 гривны за доллар.

Лесовой указывает, что будет влиять на стабильность на рынке такие факторы, как монетарные изменения НБУ, например увеличение учетной ставки до 15,5%), действие режима управляемой гибкости и экономические обстоятельства, ведь несмотря на различные обстоятельства развитие экономики страны не прекращается.

Обратите внимание! С 31 марта по 6 апреля коридоры валютных колебаний будут на уровне 41,40 – 42 гривны на межбанке и на наличном рынке.