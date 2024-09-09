Доллар и евро подешевели больше всего в обменниках

Пока доллар за выходные в банках и на черном рынке терял цену, курс евро оставался почти без изменений как при покупке, так и при продаже. В то же время в обменниках ситуация совсем другая: европейская валюта потеряла целых 27 копеек при обмене.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 9 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 40,90 гривны (-10 копеек против 6 сентября) и продажа – по 41,40 гривны (-5 копеек).

Читайте также Ситуация контролируемая: что ждет валютный рынок в середине сентября

Покупка евро происходит по 45,35 гривны (-5 копеек), а продажа – по 46 гривен (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,30 гривны (-1 копейка), а продать – по 41,37 гривны (-3 копейки).

(-1 копейка), а продать – по (-3 копейки). Покупка евро по 45,80 гривны (без изменений), а продажа по 46 гривен (без изменений).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,76 гривны (-17 копеек), а продают – по 41,41 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-17 копеек), а продают – по (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,13 гривны (-27 копеек), а продают – по 46,01 гривны (+2 копейки).

Прогнозируемый курс

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что ситуация на рынке будет довольно изменчивой: будут как колебания в сторону удешевления, так и в сторону подорожания.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Система изменений, образованная в результате действия режима управляемой гибкости будет сохранена. Поэтому, любые колебания в ежедневном разрезе будут незначительными и вполне ожидаемыми.

Важно! На эту неделю ожидается, что на межбанке курсы будут на уровне 41 – 41,6 гривны за доллар и 44 – 46 гривны за евро, а на наличном рынке – 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 44 – 46,5 гривны за евро.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.