Доллар и евро подешевели больше всего в обменниках
Пока доллар за выходные в банках и на черном рынке терял цену, курс евро оставался почти без изменений как при покупке, так и при продаже. В то же время в обменниках ситуация совсем другая: европейская валюта потеряла целых 27 копеек при обмене.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 9 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 40,90 гривны (-10 копеек против 6 сентября) и продажа – по 41,40 гривны (-5 копеек).
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- Покупка евро происходит по 45,35 гривны (-5 копеек), а продажа – по 46 гривен (без изменений).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно по 41,30 гривны (-1 копейка), а продать – по 41,37 гривны (-3 копейки).
- Покупка евро по 45,80 гривны (без изменений), а продажа по 46 гривен (без изменений).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 40,76 гривны (-17 копеек), а продают – по 41,41 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 45,13 гривны (-27 копеек), а продают – по 46,01 гривны (+2 копейки).
Прогнозируемый курс
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что ситуация на рынке будет довольно изменчивой: будут как колебания в сторону удешевления, так и в сторону подорожания.
Система изменений, образованная в результате действия режима управляемой гибкости будет сохранена. Поэтому, любые колебания в ежедневном разрезе будут незначительными и вполне ожидаемыми.
Важно! На эту неделю ожидается, что на межбанке курсы будут на уровне 41 – 41,6 гривны за доллар и 44 – 46 гривны за евро, а на наличном рынке – 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 44 – 46,5 гривны за евро.
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