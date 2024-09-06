Как изменения ждут валютный рынок

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что на пересечении сентября ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно изменчивой. Курсовые колебания возможны как в сторону подорожания, так и в сторону уменьшения стоимости валют.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Стоит акцентировать на том, что общие валютные коридоры останутся на уровне предыдущей недели, другими словами, курсы валют "закрепятся" на новых рубежах без неожиданных "атак" или "отступлений".

Лесовой считает, что система изменений, образованная в результате действия режима управляемой гибкости будет сохранена. Поэтому, любые колебания в ежедневном разрезе будут незначительными и вполне ожидаемыми.

В целом же на валютном рынке вряд ли возможен существенный всплеск спроса. Ведь регулятор будет пытаться удержать равновесие с предложением, корректируя объемы валютных интервенций.

Конечно, как это было в конце весны – в начале лета, вероятные перебои с электроэнергией могут косвенно сказаться на курсовых показателях. Военные факторы уже в течение 2,5 лет остаются существенными и при определенном стечении обстоятельств могут давить на валютный рынок. Однако гривне не грозит падение в пропасть обесценивания,

– считает банкир.

Характеристики валютного рынка с 9 по 15 сентября

Коридоры валютных колебаний: 41 – 41,6 гривны за доллар и 44 – 46 гривны за евро (на межбанке) и 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 44 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке).

41 – 41,6 гривны за доллар и 44 – 46 гривны за евро (на межбанке) и 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 44 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.

межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,3 – 0,5 гривны.

Обратите внимание! Средние курсовые отклонения в течение недели не превысят 2% от стартового курса недели.