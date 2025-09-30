В банках и на черном рынке доллар потерял цену за последние сутки. Евро же показало спад только на черном рынке. Зато в обменниках цена обеих валют наоборот выросла, особенно при покупке.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 30 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,13 гривны (-10 копеек против 29 сентября) и продажа по 41,55 гривны (-14 копеек). Смотрите также Запрет на экспорт не спас: бензин в России заканчивается Покупка евро проходит по 48,20 гривны (без изменений), продажа – по 48,86 гривны (-4 копейки). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 41,40 гривны (-15 копеек), а продать по 41,40 гривны (-10 копеек).

(-15 копеек), а продать по (-10 копеек). Покупка евро по 48,70 гривны (-5 копеек), а продажа по 48,85 гривны (-14 копеек). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,21 гривне (+27 копеек), а продают по 41,58 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(+27 копеек), а продают по (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,63 гривны (+17 копеек), а продают по 49 гривен (-8 копеек). Каким будет курс в октябре? Как прогнозирует банкир Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 Канала, в октябре действие режима "управляемой гибкости" скорее всего будет продолжаться и в дальнейшем.

Таким образом, спрос может вырасти, но валютные интервенции вряд ли превысят 3,5 – 4 миллиарда долларов.

Кроме того, в октябре НБУ может пересмотреть учетную ставку, ведь в сентябре все осталось без изменений. Второй месяц осени может стать ключевым месяцем, тенденции которого ярко проявятся в течение всего IV квартала. Обратите внимание! В октябре курс доллара может колебаться от 41,2 гривны до 42,2 гривны, а курс евро от 47,5 гривны до 49,5 гривны.