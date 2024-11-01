Какой будет цена 1 кубометра газа в ноябре

Уже начался отопительный сезон в Украине. Сейчас возникает вопрос, не поднимут ли цены на газ для населения.

Чего ждать от тарифов на газ

До конца 2024 года тарифы на газ не будут меняться, передает 24 Канал со ссылкой Нафтогаз. По меньшей мере до мая 2025 года цены будут постоянными.

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Алексей Чернышов Глава группы "Нафтогаз"

В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед.

Соответственно для 90% украинцев стоимость газа и в дальнейшем будет составлять 7,96 гривны за кубометр. Те, кто имеют другого поставщика, будут платить по другим тарифам.