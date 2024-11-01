Чого чекати від тарифів на газ

До кінця 2024 року тарифи на газ не будуть змінюватися, передає 24 Канал з посиланням Нафтогаз. Щонайменше до травня 2025 року ціни будуть сталими.

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Олексій Чернишов Очільник групи "Нафтогаз"

В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед.

Відповідно для 90% українців вартість газу й надалі складатиме 7,96 гривні за кубометр. Ті, хто мають іншого постачальника, платитимуть за іншими тарифами.