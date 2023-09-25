Газ по цене золота: Россия планирует увеличить стоимость ресурса для населения

Российских ждет рекордное увеличение стоимости газа. Таким образом местные власти хотят компенсировать прибыльные потери Газпрома, составляющие три четверти, сообщают российские СМИ.

Россиянам поднимут цены на газ

Таким образом, оптовые цены на газ для населения вырастут на 11,2%, а с июля 2025 года - дополнительно на 8,2%. Выходит, что ресурс за два года подорожает на 20%, а с начала полномасштабного вторжения в Украину – на 34%.

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В издании также отметили, что такого роста цен еще никогда не было. Показатели были следующими:

в 2021 году – 3%;

в 2020 году – 3%;

в 2019 году – 1,4%;

в 2018-м – 3,4%;

в 2017 году – 3,9%;

в 2015 и 2016 годах – по 7,5%.

За 2022 год Россия продала минимальный объем газа, а уже в текущем году экспорт этого ресурса упал до показателей второй половины 1970 года – 12,1 млрд кубов за первое полугодие.

Во втором полугодии 2022 года страна получила прибыль в размере 1,3 триллиона долларов.

Цены на горючее в России рекордно выросли

По состоянию на 7 сентября цена на А-95 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже выросла на 1,16% – до 76 492 рублей за тонну. В то же время бензин А-92 подорожал на 0,48% – до 65 472 рублей за тонну.

В России сейчас достаточно топлива для покрытия потребностей населения, в том числе дизтоплива хватает с избытком. Именно поэтому они дают большую часть продукции на экспорт. Поэтому вырос прямой и серый экспорт. Это привело к значительному дефициту бензина и дизтоплива на АЗС в оккупированном Крыму и в целом ряде российских регионов.