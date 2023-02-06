Цены на топливо продолжают обваливаться: где бензин и дизель самый дешевый

Цена горючего продолжает стабильно снижаться. Так, в течение выходных бензин и дизель подешевели от 1 до 3 гривен за литр.

Горючее дешевеет

В январе средние розничные цены на топливо на украинских АЗС снизились на 2,5 – 3,1 гривны и продолжают падать. В среднем бензин подешевел на 48 – 52 копейки за выходные, а литр дизельного горючего на 58 копеек.

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Причины удешевления топлива:

сокращение потребления горючего,

беспрецедентный уровень снабжения и запасов с начала войны.

Как изменилась цена на разных АЗС

на ОККО и WOG все виды горючего подешевели на 1 гривну:

бензин А-95 – до 48,99 гривны за литр,

бензин А-95+ – до 51 гривны за литр,

ДТ – до 53 гривны за литр.

AMIC уменьшила стоимость горючего также на 1 гривну:

А-95 – до 48,49 гривны за литр,

ДТ – до 52,49 гривны за литр.

Самые низкие цены в сети-дискаунтере UPG, которые также снизили цену на 1 гривну:

А-95 – 46,30 гривны за литр,

А-95+ – 48,30 гривны за литр,

ДТ – 49,80 гривны за литр.

Таким образом, UPG удалось обойти в цене еще одного представителя эконом-сегмента, сеть "Авантаж". Она цены не меняла и теперь торгует дороже своего ближайшего конкурента на 20 копеек за литр.

Горючее продолжит дешеветь

Сергей Куюн считает, что цена горючего будет дешеветь и дальше, поскольку украинские сети создали рекордные запасы даже по сравнению с довоенными периодами.