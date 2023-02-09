Все еще по 70 гривен: чего ожидать от цен на яйца в 2023 году

Стоимость яиц в 2022 году заметно выросла. Только в октябре она выросла до более чем 70 гривен за десяток. Затем в 2021 году цена была на рубеже 35 – 40 гривен. Как менялась цена на яйце в прошлом году и что будет с ними в 2023 году, узнавал 24 Канал.

Заметим, что по прогнозам аналитиков, если начало и март будет теплым, то многие продукты могут измениться в цене, а могут и стабилизироваться, как овощи из-за сезонного фактора. Однако яйца все же будут оставаться в цене, по крайней мере, до Пасхи 2023 года.

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Подешевеют ли яйца в Украине

Как рассказывают ученые Института аграрной экономики, к Пасхе не стоит ожидать удешевления яиц. Все из-за низкой производительности несущих кур в этот период, а также из-за возможного повышенного спроса в Пасхальные праздники.

После Пасхи вполне вероятно существенное снижение цены яиц до 30–40%, учитывая динамику потребительских цен в предыдущие годы,

– добавляет Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики

Следовательно, по данным "Минфина" средняя цена на десяток яиц в Украине на 8 февраля составляет от 70 до 74 гривен.

Яйца перепелиные (20 штук ) – 58,38 гривны,

Яйца куриные Наседка (10 штук) – 70,60 гривны,

Яйца куриные Ясенсвит (10 штук) – 74,15 гривны.

Какими будут цены на молочку, хлеб и фрукты

Молочная продукция;

По расчетам Института аграрной экономики розничные цены на молоко и ассортиментный ряд молочной продукции могут вырасти в среднем до 5%. Пастеризованное молоко с жирностью до 2,6% – до 40 гривен за литр.

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