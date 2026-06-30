Тариф на электроэнергию для населения: какова будет цена на электроэнергию в июле

Тема коммунальных тарифов всегда актуальна для украинцев. На фоне полномасштабного вторжения возможность заранее планировать свои расходы имеет большое значение.

Каким будет тариф на электроэнергию для населения в июле

Об актуальных ценах на электроэнергию ранее сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.

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Действующий тариф на электроэнергию составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Он будет действовать как минимум до 31 октября 2026 года. Такова цена электроэнергии для населения.

В период с 1 октября по 30 апреля льготный тариф составит 2,64 гривны за киловатт-час при потреблении до 2 тысяч киловатт-часов в месяц.

А при потреблении сверх этого объема цена составит 4,32 гривны за киловатт-час.

Таким образом, правительство стремится поддержать украинцев в трудные времена. То есть финансовая нагрузка на украинские семьи будет меньше благодаря фиксированным тарифам.

Что еще нужно знать о ценах на электроэнергию

Ожидается, что уже с 1 июля тариф на электроэнергию для бизнеса повысят более чем на 21%. Если же произойдут изменения в стоимости электроэнергии, это повлияет на себестоимость продукции в Украине.

Цены на электроэнергию в Европе также выросли. Однако там причиной стала аномальная жара.